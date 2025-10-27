Как получить максимум пользы от куриного бульона во время простуды

Врач назвала способ получить максимум пользы от куриного бульона во время простуды
Куриный бульон действительно может быть полезен при лечении простуды, рассказала терапевт Анна Хакимова. Способы получить максимум пользы от этого блюда она назвала в беседе с «Газетой.Ru».
«Наиболее полезным будет бульон, который приготовлен из цельной курицы, проведшей жизнь в свободном выпасе. Ее мышцы содержат значительное количество карнозина», — отметила врач. Она объяснила, что карнозин — это вещество, которое подавляет в организме воспалительные процессы.
Чтобы получить больше пользы от бульона, она также посоветовала добавлять в него овощи, например, морковь, лук, сельдерей и перец. По словам Хакимовой, эти продукты содержат антиоксиданты и пребиотики, поэтому помогают поддерживать микрофлору кишечника во время простуды.
Говоря о свойствах бульона, врач добавила, что он также помогает бороться с обезвоживанием. Помимо этого, в блюде есть много веществ, которые поддерживают иммунную систему и помогают разжижать мокроту.
«Пар от горячего бульона может помочь уменьшить заложенность носа, а теплое питье уменьшить боль в горле», — добавила Хакимова.
