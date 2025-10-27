Кардиолог рассказала, как защитить сердце осенью

Осенью риски ухудшения здоровья могут затронуть людей с заболеваниями сердца и сосудов. По словам кардиолога НКЦ №1 Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Марии Романенко, в это время года медики фиксируют увеличение жалоб на высокое артериальное давление.

Причины такого явления кроются в похолодании, которое вызывает сужение сосудов и уменьшение двигательной активности. Осенью рацион питания меняется в пользу жирного и соленого, что тоже повышает нагрузку на организм. Дополнительно негативному воздействию способствует сокращение светового дня и развитие сезонной депрессии, провоцирующей стресс и скачки давления.

— Из-за похолодания и плохой погоды уменьшается физическая активность, мы в целом меньше гуляем, например. А еще в рационе становится больше жирной и соленой пищи. Все это в совокупности может негативно сказываться на артериальном давлении, — объяснила врач.

Романенко подчеркнула важность своевременного лечения простудных заболеваний, вакцинации и соблюдения гигиенических норм, так как вирусы могут вызвать серьезные последствия, вплоть до инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Она призвала внимательно следить за здоровьем и вовремя обращаться за консультацией врача, сообщает Life.ru.

Осенью наш организм особенно нуждается в поддержке. Короткий световой день, перепады температур могут повлиять на самочувствие и работоспособность. Врач-кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества Мария Чайковская рассказала «Вечерней Москве», как укрепить здоровье.