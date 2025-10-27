Стали известны подробности о перевозке пострадавших в Копейске матери и дочери
Пострадавшие при взрыве на заводе в Копейске мать и дочь спецбортом доставлены в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России в Нижнем Новгороде. В пути их сопровождали специалисты Минздрава, рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.
По словам Колчинской, решение о переводе пострадавших в данное медучреждение было принято на федеральном консилиуме.
Спецборт, который осуществлял транспортировку пациенток, был оснащён всем необходимым, включая специальный медицинский модуль с аппаратами искусственного дыхания и мониторами слежения.
Накануне сообщалось, что число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло до 13.