Стали известны подробности о перевозке пострадавших в Копейске матери и дочери

Пострадавшие при взрыве на заводе в Копейске мать и дочь спецбортом доставлены в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России в Нижнем Новгороде. В пути их сопровождали специалисты Минздрава, рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

«Это федеральное учреждение, специализирующееся на ожогах и реабилитации таких пациентов, куда мы направляем тяжёлых пациентов — и взрослых, и детей», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы Минздрава Челябинской области в Тelegram-канале.

По словам Колчинской, решение о переводе пострадавших в данное медучреждение было принято на федеральном консилиуме.

Спецборт, который осуществлял транспортировку пациенток, был оснащён всем необходимым, включая специальный медицинский модуль с аппаратами искусственного дыхания и мониторами слежения.

Накануне сообщалось, что число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло до 13.