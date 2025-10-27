Как вновь не набрать вес после похудения: пять ключевых правил от диетолога

Многие сталкиваются с проблемой возвращения лишнего веса после успешного похудения. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов объясняет, что главная причина кроется в "привычке" организма к прежнему уровню потребления калорий, несмотря на период дефицита.

Чтобы лишние килограммы не вернулись, эксперт предлагает соблюдать следующие правила: