Психиатр назвал необычный способ остановить приступ тревоги за минуту

Простой и неожиданный метод поможет быстро справиться с накатывающим приступом тревоги. Как рассказал профессор психиатрии из Университета Глазго Крис Уильямс, в такой момент могут помочь обычные кислые конфеты.

По словам эксперта, резкий кислый вкус действует как «переключатель» для мозга, отвлекая его от тревожных мыслей и переживаний и заставляя сконцентрироваться на новых ощущениях. Этот эффект отвлечения может на время снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Психиатр также отметил, что здесь может работать и эффект плацебо: если человек верит в эффективность этого метода, то он с большей вероятностью сработает. Кроме того, существует теория, что сильный кислый вкус провоцирует выброс дофамина — «гормона удовольствия», который временно улучшает эмоциональное состояние. По такой же логике подобным эффектом могут обладать и другие продукты с выраженным вкусом, например, острые блюда.