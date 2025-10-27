Врач рассказала, как пережить осень и зиму без усталости и хандры

В осенне-зимний период из-за короткого светового дня у многих наблюдается упадок сил, снижение работоспособности и настроения. О том, как справиться с этим состоянием, в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

По словам специалиста, в это время года можно по утрам использовать лампу для светотерапии мощностью 10 000. люкс. Также стоит ежедневно совершать прогулки, особенно в промежутке с 11:00 до 15:00, добавила Агаева.

Терапевт подчёркивает важность соблюдения режима дня и регулярной физической активности для поддержания тонуса. Кроме того, она рекомендует отказаться от использования гаджетов перед сном для нормальной выработки мелатонина и улучшения качества сна.

Агаева также призывает сбалансированно питаться, чтобы поддерживать хорошее самочувствие в межсезонье.