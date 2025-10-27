Как вставать утром без боли и с легкостью: секреты экспертов

По словам специалистов, зачастую люди ложатся вовремя и отдыхают 7-8 часов. Однако после пробуждения чувствуют разбитое состояние, боль в шее, спине или недосып.

Оказалось, это может быть связано с неудобной позой или неподходящими матрасом и подушкой.

Комфортный вариант — на спине. Однако многие привыкли спать на животе — так позвоночник принимает неестественное положение, из-за этого на него увеличивается давление.

Кроме того, нужно проветривать комнату. В прохладной обстановке шансов выспаться больше.

Подушку нужно подобрать такую, чтобы шея и спина оставались в ровном положении. А матрас не должен быть слишком твердым или мягким. Лучше заменить его на полужесткий — он поддержит естественные изгибы позвоночника.

Еще одна причина разбитого состояния утром — мышечное напряжение. Чтобы этого избежать, день нужно разнообразить спортом или во время работы делать перерывы на разминку.

Постоянная боль в спине или шее говорит о проблемах со здоровьем. Если она участилась, не проходит со временем, а также отдает в другие части тела — нужно проконсультироваться с врачом.