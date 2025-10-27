Эксперт назвала пользу разных видов мяса

Выбор зависит от ваших целей. О пользе разных видов мяса, их питательной ценности и правилах выбора в беседе с aif.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

По словам эксперта, все виды мяса — важные источники белка, но его количество и свойства различаются.

«В говядине, например, белка от 16 до 29,5%, в свинине — от 13 до 16%, в курице — 20-22%. При этом белки, содержащиеся в мясе птицы, наиболее легко усваиваются, и поэтому это мясо считается диетическим», — пояснила Мясникова. Она также отметила универсальное правило: чем больше в мясе жира, тем меньше в нем белка.

Что касается витаминов и минералов, то у каждого вида своя сильная сторона. Говядина содержит рекордное количество железа в гемовой форме, цинк для репродуктивного здоровья и витамин B12 для иммунитета. Свинина богата витаминами группы В, которые поддерживают нервную систему, а курица — натрием, фосфором и калием, важными для сердца, костей и водно-солевого баланса.

Эксперт также дала советы по выбору качественного продукта. Хорошая говядина должна быть интенсивно-красной с белым или чуть желтоватым жиром, свинина и курица — бледно-розового цвета. Мясо не должно быть липким или скользким, а при надавливании ямка должна быстро исчезать.

Для сохранения пользы охлаждённое мясо нужно хранить при температуре от 0 до 4 °C, а замороженное — при -18 °C. Размораживать его специалист рекомендует медленно, оставив на 10-12 часов в холодильнике.