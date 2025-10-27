Врач указала на пользу онлайн-шопинга для сохранения здоровья

Зарубежные ученые утверждают, что закупки онлайн помогают не только экономить, но и правильно питаться.

Иностранные исследователи уверены, что онлайн-шопинг не только экономит время и деньги, но и помогает питаться более правильно. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование специалистов из Pennsylvania State University.

По их данным, люди, выбирающие продукты в интернете, чаще кладут в корзину фрукты, овощи и цельнозерновые, а вот импульсивных покупок совершают заметно меньше.

Павлова объяснила, что в супермаркетах нас атакуют яркие упаковки, заманчивые скидки, запахи и хитро выставленные товары возле кассы – все это провоцирует на покупки того, что на самом деле не нужно. А вот онлайн все спокойнее: нет визуального давления, есть время обдумать выбор, и в итоге корзина получается более осознанной и полезной.

Ученые также заметили еще один бонус – меньше еды отправляется в мусор. Покупая ровно то, что нужно, люди реже выбрасывают продукты.

В итоге, при разумном подходе онлайн-покупки помогают есть более здоровую пищу, тратить разумнее и держать свой рацион под полным контролем. Об этом пишет агентство "РосБалт" со ссылкой на Telegram-канал врача.