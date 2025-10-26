Что такое гормонозаместительная терапия и зачем она нужна

Рано или поздно каждая женщина сталкивается с тем, что состояние здоровья меняется — «спасибо» гормонам, которые выводят в климакс, устраивая по дороге основательное «похохотать» в смысле приливов, скачков настроения, роста веса, проблем с суставами и падением либидо. Гормонозаместительная терапия — это способ вернуть дефицит гормонов там, где свои уже вырабатываются нестабильно. Она не про вечную молодость, а про качество жизни, сон, когнитивную ясность и здоровье костей. Решение о начале всегда индивидуально и принимается вместе с врачом после оценки рисков — подробностями поделилась гинеколог Людмила Баранова.

Когда терапия показана

ГЗТ уместна при выраженных симптомах менопаузы и при ранней недостаточности яичников.

«Если приливы, ночная потливость, нарушения сна, сухость и болезненность при половом акте мешают жить, ГЗТ может стать базовой терапией. При ранней менопаузе до 40–45 лет она часто защищает кости и сердце лучше, чем любые добавки. Важно адекватно оценить, как часто и сильно симптомы вмешиваются в повседневность конкретной женщины, после чего назначать терапию», — объясняет врач.

Форму и схему подбирают под задачу и анамнез

Эстроген через кожу в пластыре или геле обычно мягче для усвоения организмом, таблетки многим удобнее и доступнее в целом, местные вагинальные формы работают точечно при урогенитальных симптомах. Если матка сохранена, нужен прогестерон для защиты эндометрия. Дозы любых лекарств начинают с низких и корректируют по самочувствию и целям.

Польза максимальна при старте в «окно возможностей»

Лучшие результаты чаще видны, если начать в первые годы после последней менструации или до 60 лет.

«В некоторых случаях речь идет о терапии для женщин в возрасте 40+, ГЗТ ощутимо снижает частоту приливов, улучшает сон и настроение, помогает вернуть комфорт интимной жизни, замедляет потерю костной массы. Для некоторых это еще и способ вернуть рабочую концентрацию и устойчивую энергию в течение дня», — подчеркивает эксперт.

Риски есть, но ими можно управлять

К группе повышенного внимания относятся личная история тромбозов, инсульта, активные опухоли, тяжелые болезни печени и неконтролируемая гипертензия. Риск рака молочной железы связан прежде всего с длительным использованием комбинированных схем и поздним стартом. Снижение рисков достигается правильным путем введения, подбором доз, контролем массы тела, давления и отказом от курения.

Важен комплексный план наблюдения

Перед началом терапии обязательно нужны осмотр и базовые обследования, далее — регулярные визиты для оценки эффекта и безопасности. Сроки разные, часто ориентируются на 2–5 лет с ежегодным пересмотром, у части женщин дольше по медицинским показаниям. Отмена тоже проводится постепенно, а образ жизни — сон, питание, движение — остается фундаментом на любом этапе.

Обратите внимание: материал информационный и не заменяет очную консультацию. Для выбора схемы нужна личная оценка врача с учетом истории заболеваний и факторов риска.