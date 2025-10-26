Нужна ли сегодня утренняя гимнастика по радио

Первые уроки утренней гимнастики начали выходить в эфир советского радио 15 октября 1939 года. Нужна ли современному человеку подобная практика, разбиралась «Вечерняя Москва».

В советские годы рабочие будни многих людей начинались не с кофе, а с бодрящей утренней зарядки. Программу «Утренняя гимнастика» вел диктор Всесоюзного радио и методист Центрального института физкультуры Николай Гордеев. Пропаганда здорового образа жизни была эффективна: перед началом рабочего дня огромная страна дружно выполняла разминку по команде диктора. Тренер по ударным видам спорта и специалист по физическому воспитанию Дмитрий Васильченко считает этот проект одним из самых успешных в мире.

В СССР существовал продуманный подход к физическому воспитанию. Одним из его ключевых элементов была утренняя гимнастика — неотъемлемая часть стратегии оздоровления нации, — говорит тренер.

Занятия утренней гимнастикой были грамотно и выверенно выстроены и рассчитаны на массовую аудиторию. Как отмечает эксперт, они включали в себя дыхательные упражнения, проработку мышц и суставов, активные упражнения на месте. В ходе разминки задействовались все части тела, поэтому по ее окончании человек чувствовал не усталость, а прилив бодрости.

Это была мини-тренировка, запускающая все системы организма. Главным ее недостатком был радиоформат, из-за чего некоторые, не видя перед собой пример правильного исполнения упражнений, делали ошибки, что изредка приводило к травмам, — говорит тренер.

По мнению эксперта, утренняя зарядка решала сразу несколько важных задач. Она воспитывала в людях дисциплину и волевые качества. Так, ранний подъем вырабатывал системный навык, а преодоление утренней лени становилось первым шагом к самодисциплине. Кроме того, утренняя гимнастика положительно влияла на здоровье: повышала общий тонус, стимулировала кровообращение, активизировала работу центральной нервной системы и улучшала функционирование внутренних органов.

Важен и политический аспект. Здоровые граждане были необходимы для ускоренного развития сельского хозяйства и промышленности — вспомним лозунг: «Пятилетка за три года». Также именно физически крепкие люди внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ветераны и сегодня демонстрируют удивительную силу духа и жажду жизни, — считает Васильченко.

Регулярная физическая активность не только дает заряд бодрости и хорошего настроения на весь день, укрепляя тело, но и способствует долголетию.

Неслучайно многие наши бабушки и дедушки, несмотря на тяготы военного и послевоенного времени, отличались крепким здоровьем. В советскую эпоху быть здоровым считалось нормой, — отмечает тренер.

Помимо утренней гимнастики в то время были популярны и производственная (комплекс упражнений, который выполнялся в течение рабочего дня), система ГТО, работала широкая сеть детско-юношеских спортивных школ и оздоровительных детских лагерей.

При этом в реалиях современного мира отношение к спорту претерпело значительные изменения. Эксперт справедливо отмечает, что сегодня акцент сделан на индивидуальную ответственность за свое самочувствие, а не на централизованность системы.

Если в советское время занятия транслировались по радио, чтобы охватить широкую аудиторию, то сегодня вариантов гораздо больше.

В целом федеральные телеканалы могут так же вести регулярные передачи. Еще есть многочисленные приложения и онлайн-платформы, фитнес-клубы и смарт-устройства, которые предлагают индивидуальный выбор программ, — отмечает Васильченко.

Конечно, можно попробовать реанимировать утреннюю гимнастику сегодня. Для этого, как говорит тренер, нужно сегментировать аудиторию, определить, какие информационные ресурсы и форматы наиболее эффективны для каждой группы, и создать персонализированные комплексы упражнений. Вопрос только в том, нужно ли это людям? Сложно не заметить, как колоссально изменился ритм жизни россиян с тех пор, когда радиоэфир обучал их утренней гимнастике, как отличаются друг от друга рабочие графики многих людей. И в большинстве своем соотечественники понимают, что отвечать за свое здоровье ты должен сам, поэтому собрать всех за экраном, чтобы учить их правильно делать зарядку, может оказаться трудной задачей. Остается только надеяться на сознательность и ответственность каждого из нас.

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НАГЛЯДНО

Развороты бедер

Это упражнение включает поочередный присед на правую и левую ноги. Затем разминку тазобедренного сустава: кручение поднятых на 90 градусов ног по часовой стрелке и наоборот.

Упражнения для шеи

Повторяющиеся повороты головы направо, налево, вверх и вниз.

Шаг на месте

Укрепляет мышцы ног и корпуса, улучшает кровообращение и стабилизирует сердечно-сосудистую систему после тренировки.

Наклоны

Эти упражнения позволяли размять позвоночник. Нужно развести ноги на ширину плеч и делать наклоны вперед, назад, влево, вправо и по кругу в обе стороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Коровин, клинический психолог:

Я на 100 процентов уверен, что физическая нагрузка просто необходима. Сейчас огромное количество людей ведут сидячий образ жизни и находятся в зависимости от гаджетов. Все это вредит организму. А при спортивных нагрузках выделяются гормоны счастья, способствующие улучшению как физического, так и психологического здоровья. Также были проведены исследования, доказавшие, что при спортивных нагрузках улучшается когнитивная составляющая головного мозга. Мы не только чувствуем себя намного лучше, повышается и наша работоспособность. Человек же, не занимающийся спортом, может быть склонен к апатии и депрессии. Положительные эмоции можно «запустить» с помощью, например, телесно ориентированной терапии, йоги и дыхательных практик.

КСТАТИ

Утренняя гимнастика может стать хорошим заменителем кофе и энергетических напитков, потому что помогает взбодриться. Она также способствует улучшению метаболизма и похудению, улучшает настроение и повышает активность мозга.

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН

Впервые о гимнастике в России заговорили во времена Екатерины Великой, когда императрица в 1774 году официально ввела уроки гимнастики в программу обучения в Сухомлинском кадетском корпусе. После того как гимнастика зарекомендовала себя как отличный способ физического развития, ей стали обучать гвардейцев русской армии. А в 1883 году и вовсе было создано Русское гимнастическое общество. На первом заседании было принято решение о взимании платы «с посетителей за сезон с 1 сентября по 1 мая 15 рублей, с учащихся — 10 рублей, с посторонних в месяц — 3 рубля, с учащихся — 2 рубля».