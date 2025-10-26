104-летний шахматист поделился необычным секретом долгой жизни

Житель Мадрида, 104-летний Мануэль Альварес Эскудеро, заявил, что именно шахматы помогли ему прожить долгую жизнь — он начал играть в 1937 году и с тех пор не пропускает ни одного матча. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщила газета The Guardian.

© Вечерняя Москва

Каждую субботу мужчина приезжает в культурный центр Вальдебернардо, где собирается его шахматный клуб. Несмотря на ослабший слух и необходимость ходить с тростью, Эскудеро присутствует на каждом матче.

Мне было около 16 лет, когда брат научил меня играть. Сначала мы оба ничего не понимали, но постепенно я начал совершенствоваться. Шахматы помогли мне развить логику, терпение и любовь к математике, — рассказал житель Мадрида.

Шахматист добавил, что благодаря игре нашел друзей, с которыми он поддерживает контакт на протяжении десятилетий. Эскудеро выразил мнение, что его долголетию поспособствовали спокойствие, отказ от вредных привычек и любознательность, передает газета.

108-летний житель Великобритании Фрэнк Честер рассказал, что ему удалось дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя — в противном случае он рисковал бы упасть. Кроме того, мужчина признался, что его всегда сильно поддерживала его супруга Лили, с которой он познакомился после службы в армии.