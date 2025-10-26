В чем скрытая опасность спортивных добавок для мужчин

Стремление к идеальному телу с помощью спортивных добавок может обернуться серьёзными проблемами с мужским здоровьем. Об этом сообщила врач-андролог, основатель центра «Андроэкссерт» Елена Новикова.

Первая опасность — протеины и аминокислоты. По словам эксперта, хотя популярные протеины и аминокислоты сами по себе не влияют на гормональную систему, их бесконтрольное применение в сочетании с другими добавками создаёт серьёзные риски для репродуктивного здоровья. Ссылаясь на недавнее исследование в журнале Zygote, Новикова отметила, что аминокислота валин (компонент популярного BCAA-комплекса) может снижать количество сперматозоидов и ухудшать их качество.

Вторая угроза — предтренировочные комплексы. В их состав входят стимуляторы: кофеин, таурин и другие «заряжающие» вещества, повышающие выносливость.

«В умеренных дозах они безопасны, но при злоупотреблении могут спровоцировать сосудистый спазм. А поскольку эрекция — это тоже сосудистая реакция, теоретически ангиоспазм (временное сужение сосудов) может отразиться и на половой функции», — поясняет Елена Новикова.

Наиболее опасными андролог назвала жиросжигатели, которые создают в организме нефизиологическое состояние — постоянную стимуляцию обмена веществ. Для сперматозоидов — одних из самых чувствительных клеток организма — это серьёзное испытание.

«Сперматозоиды плохо переносят гипоксию, токсическое воздействие и гипертермию, — говорит Новикова. — Любое вмешательство, нарушающее нормальный гормональный или обменный баланс, отражается на их качестве и количестве».

Особую тревогу врача вызывают анаболические стероиды, которые могут привести к необратимым гормональным нарушениям. «Любое вмешательство в выработку тестостерона организм воспринимает как замену собственной функции. После отмены препарата естественная регуляция не возвращается мгновенно, а иногда не возвращается вовсе», — отметила Новикова.

В качестве безопасной альтернативы эксперт рекомендует сделать ставку на сбалансированные тренировки и правильное питание под руководством специалистов, а при приёме любых добавок — регулярно контролировать показатели крови и гормональный статус.