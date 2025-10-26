Дерматолог предупредил о рисках для кожи в отопительный сезон

Врач-дерматовенеролог, косметолог к. м. н. Наталья Михайлова предупредила в беседе с RT, что начало отопительного сезона может стать серьёзным испытанием для здоровья кожи.

По её словам, в этот период воздух в помещениях становится сухим, а влажность резко падает, что приводит к обезвоживанию и ослаблению защитного барьера.

«В таких условиях кожа теряет влагу быстрее, чем успевает её восполнять, становится тусклой, шелушится и реагирует раздражением даже на привычные средства ухода», — отметила эксперт.

Она добавила, что осенью и зимой дерматологи часто фиксируют обострение хронических кожных заболеваний, таких как акне, розацеа, себорейный и атопический дерматит, а также псориаз.

По словам Михайловой, главная задача в отопительный сезон — восполнить потерю влаги не только для кожи, но и для всего организма. Для глубокого увлажнения дермы, пояснила специалист, эффективны инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты, а для поверхностного слоя кожи полезны кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, натрия PCA и растительными экстрактами.