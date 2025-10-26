Что нельзя есть на завтрак

А вы знали, что неправильный завтрак создает экстремальную нагрузку на поджелудочную железу? Все дело в том, что утром в организме повышен уровень гормонов, которые увеличивают сахар в крови. Добавление быстрых углеводов в этот момент заставляет поджелудочную работать на износ, вырабатывая избыток инсулина. Это прямой путь к инсулинорезистентности и диабету.

© ГлагоL

Худшим завтраком считаются продукты, в которых есть быстрые углеводы и вредные жиры. В черный список враче попали:

Сладкие каши на молоке быстрого приготовления и мюсли с сахаром

Белый хлеб, булочки и кукурузные хлопья

Бутерброды с колбасой и жирным сыром

Сладкие йогурты, творожки и шоколадные батончики

Кофе на голодный желудок, особенно с сахаром

Свежие бананы и виноград, выпитые соки вместо полноценного приема пищи

Хороший завтрак должен быть белковым с добавлением полезных жиров. Возьмите за правильно есть утром яйца, творог до 5% жирности, греческий йогурт без сахара или нежирное мясо. Дополнить можно авокадо, горстью орегов, ломтиком цельнозернового хлеба или овощами, поясняет Игорь Ботоговский в своем блоге.

Как уже писал «ГлагоL», овсянка с медом на завтрак считается сахарной бомбой для поджелудочной. Она заставляет инсулин резко скакать.