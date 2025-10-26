Эндокринолог рассказала о рисках употребления воды из чайника с накипью

Регулярное употребление воды из чайника с накипью может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

Как пояснила специалист, накипь — это не что иное, как отложения солей кальция и магния. Хотя редкое употребление такой воды не опасно, её постоянное использование ведёт к накоплению этих веществ в организме.

«Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого «песка», а затем и камней», — предупредила Михалева.

Даже без образования камней, подчеркнула врач, постоянная нагрузка на почки ухудшает их работу и повышает риск хронических заболеваний.

На нарушение работы органа могут указывать отеки, изменение частоты мочеиспускания, мутная моча, боли в пояснице, слабость и повышение артериального давления.

Кроме того, страдают и сосуды, особенно у людей старше 50 лет. Кальций может откладываться в сосудистых стенках, снижая их эластичность и ускоряя образование атеросклеротических бляшек. Состояние долгое время может протекать бессимптомно, а затем проявиться болями в груди, одышкой, онемением конечностей и ухудшением памяти.

Врач отметила, что риск особенно высок при дефиците витамина D, который направляет кальций прямиком в почки и сосуды, а не в кости.

Чтобы избежать негативных последствий, Михалева рекомендует регулярно очищать чайник от накипи с помощью лимонной кислоты или уксуса, использовать фильтры для воды и кипятить только очищенную воду.