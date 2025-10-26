Чем опасно злоупотребление солью и сахаром

Современный человек потребляет много «добавленных сахаров» из переработанных продуктов, напитков, сладостей, рассказала «Ленте.ру» врач-эндокринолог сервиса «НаПоправку» Вероника Лебедева. Она предупредила, что злоупотребление сахаром, а также солью чревато серьезными последствиями для здоровья.

«Хотя сахар и воздействует на систему вознаграждения в мозге, этот эффект несравнимо слабее, чем у вызывающих зависимость веществ, — сказала врач. — Тяга к сахару скорее связана с психологическими факторами: привычка заедать стресс или усталость, еда за компанию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара взрослым до 10 процентов от общей суточной калорийности рациона, а идеальным для здоровья считает сокращение до 5 процентов, что составляет примерно 25 грамм».

Соль, по словам Лебедевой, может плохо влиять на здоровье из-за натрия, входящего в ее состав. Злоупотребление этим продуктом, предупредила эндокринолог, может приводить к повышению артериального давления и, как следствие, к риску инфарктов и инсультов.

«Также при повышенном потреблении натрия чаще развивается рак желудка, ожирение, остеопороз и заболевания почек, — добавила эндокринолог. — ВОЗ рекомендует взрослым употреблять до 5 граммов поваренной соли. При этом учитывается вся соль, в том числе уже в готовых блюдах, а не только досаливание».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что его пугают данные о количестве соли и сахара в рационе россиян. Он добавил, что потребление мяса в России немного выше оптимальных значений, а рыбы — наоборот, меньше.