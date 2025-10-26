Перечислены продукты, необходимые осенью

Названы продукты, которые особенно необходимы организму человека осенью. О них рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.

«Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 - рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию», – сказала она в интервью РИА Новости.

Осенью также нужно пить полтора-два литра воды каждый день. Полезны будут и увлажнители воздуха в помещениях.

