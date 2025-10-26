Сеченовский университет назвал возраст, когда люди начинают стареть

Люди начинают стареть в возрасте 25 лет, изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни. Об этом рассказала доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

— С одной стороны, наука знает о возможности дожить до 120 лет, с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже в 25 лет. С этого возраста начинают закладываться основы хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и ожирение, которые проявляются после 40 лет, — цитирует ее РИА Новости.

По словам ученой, развитие данных заболеваний провоцируется внешней средой и привычками человека.

Есть ряд ключевых факторов, формирующих эту основу и влияющих на качество и продолжительность жизни. Среди них — физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха и «гигиена сна».

В РФ нужно переосмыслить прежние представления о старении. При формировании нового восприятия следует акцентировать внимание на увеличении продолжительности здоровой жизни и замедлении прогрессирования заболеваний. С таким заявлением 22 октября выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.