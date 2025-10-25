Ортопед рассказал об опасных последствиях хождения на каблуках

Женщины, которые любят часто ходить на каблуках, могут столкнуться опасными последствиями - развитием остеохондроза, грыж и протрузий. Об этом Life.ru рассказал врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ Павел Семиченков.

По словам эксперта, ношение каблуков может привести к неестественному изменению осанки, из-за чего появляется изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на нее и провоцирует развитие остеохондроза. Также нарушается работа мышц, появляются боли, разрушается хрящевая ткань, развивается артроз. Перегруз передних отделов стопы ведет к их деформации, плоскостопию и пяточным шпорам.

Кроме того, беременность также сильно нагружает опорно-двигательный аппарат: при вынашивании ребенка усиливается прогиб в пояснице, что вызывает боли и способствует образованию грыж.

Поэтому, по мнению Павла Семиченкова, следует выбирать удобную обувь без высоких каблуков с хорошей амортизацией. Чтобы сохранить здоровые суставы, врач также советует поддерживать адекватную физическую активность и следить за питанием.