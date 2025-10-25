Академик рассказал, как взрослым защититься от «детских» инфекций

Когда-то корь, краснуха, коклюш считались почти исключительно детскими болезнями. В нашем славном советском детстве прививки делали точно в срок, и во взрослом возрасте уже никто не болел. Сегодня ситуация изменилась - все чаще этими инфекциями заражаются взрослые люди, а переносят они их гораздо тяжелее. Почему это происходит и как обезопасить себя, "РГ" - Неделе рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

Инфекции напоминают о себе

В Европейском регионе, и не только в нем, действительно наблюдается тревожный рост заболеваемости "детскими" инфекциями, причем все чаще ими заражаются взрослые. Основная причина - в либерально настроенных странах ощутимо упал охват прививками, а в результате выросло число уязвимых людей.

Яркий пример - корь. По данным ВОЗ, в 2024 году в Европейском регионе (53 страны Европы и Центральной Азии) ею переболели 127,5 тысячи человек - это самый высокий показатель с 1997 года. Были зафиксированы и смерти - в Румынии, Франции.

Коклюшем в прошлом году в Европейском регионе заболели почти 300 тысяч человек, рост за год - сразу в три раза.

В России ситуация поспокойнее, все-таки у нас традиционно стараются соблюдать Национальный календарь профилактических прививок. Но на рубеже 1980-1990 годов нарушений хватало, да и движение антиваксеров сказало свое слово. Так что многие из нынешних 40-летних оказались не защищены. Завозят инфекции и трудовые мигранты.

«Мы наблюдаем неоднородную картину, — поясняет Александр Горелов, — И у каждой инфекции - свой характер распространения».

Корь: в последние годы заболеваемость росла, но благодаря подчищающей иммунизации, проведенной около года назад, со вспышками справились.

Коклюш: здесь есть о чем беспокоиться. Заболеваемость сместилась на подростков и взрослых. По правилам, малышей прививают тремя дозами: в 3, 4.5 и 6 месяцев, затем на втором году жизнги - еще дважды, в 15 и 18 месяцев. В Москве еще одну прививку делают перед школой - в 6 лет, и в столице с коклюшем благополучно. В других местах, где эта прививка не входит в региональные календари, популяционный иммунитет ослабевает, люди становятся уязвимыми во взрослом возрасте.

Краснуха и паротит (свинка): регистрируются в основном единичные случаи, но надо помнить: паротит чрезвычайно опасен для беременных, он приводит к тяжелым порокам развития у будущего ребенка. И если мама не привита, где гарантия, что она не встретит вирус в каком-нибудь аэропорту или на курорте?

Сейчас в регионах проводят подчищающую вакцинацию - для детей и молодых женщин, которые не были привиты раньше.

Век боли не видать

«"Детские" инфекции у взрослых протекают намного тяжелее - это не миф, а суровая реальность. В моем окружении несколько таких случаев: 40-летняя подруга моей дочери, умница и красавица, слегла с корью на месяц, а потом еще полгода лечила сердце - у нее развился миокардит. Пара коллег вспомнили, как болели ветрянкой и коклюшем, причем, так, что "вспоминать не хочется"».

Академик Горелов объясняет, почему так происходит. Ребенок, оказывается, лучше защищен от внешних агрессоров: до 5-6 лет в его иммунитете преобладают лимфоциты, которые являются основной мишенью для многих вирусов. Это создает "подушку безопасности". Кроме того, младенец получает от мамы врожденный иммунитет и антитела через грудное молоко (конечно, если мама кормит грудью). Но с возрастом эта защита ослабевает.

«На взрослого человека воздействует множество факторов: антропогенная нагрузка (загрязненный воздух, неидеальная еда), хронические стрессы. Это подрывает ресурсы иммунной системы, она вырабатывает меньше антител в ответ на инфекцию. В результате вирусная нагрузка при заражении оказывается выше, что и приводит к более тяжелому течению болезни», — говорит Горелов.

«Обнулить» иммунитет

В последнее время широко распространился тезис, что корь "обнуляет" иммунную память и человек оказывается беззащитным перед другими инфекциями. Эксперт уточняет: это не совсем так. Полного "обнуления" не происходит, иначе человечество бы не выжило после эпидемий кори в довакцинальную эпоху. Однако и корь, и другие вирусы (тот же COVID-19) на самом деле серьезно ослабляют иммуннитет. Вирусы поражают лимфоциты, которые хранят информацию о перенесенных ранее инфекциях, и организм на какое-то время становится более уязвимым. Так что лучше стараться не заражаться ничем, даже "банальным" гриппом.

Проверь иммунитет

Многие не помнят, болели ли они в детстве, были ли привиты. Но узнать свой иммунный статус сегодня не составляет труда.

Анализ на антитела (IgG). Это основной и надежный метод. Сдав кровь на антитела к кори, краснухе и эпидемическому паротиту, можно получить четкий ответ:

Положительный результат - иммунитет есть. Вы или переболели, или были успешно привиты.

Отрицательный результат - защиты нет, вы в группе риска.

Серая зона (пограничный результат) - в этом случае рекомендуется провести повторную прививку, усилив защиту.

ВОЗ вообще провозгласила концепцию "Иммунизация на протяжении всей жизни".

Нужна ли прививка взрослым

«Если у вас нет подтверждения о полном курсе прививок или анализ показал отсутствие иммунитета, вакцинация - единственный надежный способ защититься. Сегодня доказано: иммунитет после прививки может ослабевать через 10-20 лет. Он не исчезает абсолютно, но его может не хватить для полной защиты от болезни», — говорит Горелов.

С чего начать

Если вы решили защититься, вот план действий