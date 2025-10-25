Пекан или грецкий орех: эксперт назвала неожиданные отличия в пользе

Диетолог Лорен Панофф объяснила, какой орех лучше подходит для укрепления здоровья, а какой — для кулинарии. Пекан и грецкие орехи сильно различаются по питательности, вкусу и применению.

В 30-граммовой порции пекана содержится больше калорий (196 против 185 в грецких орехах) и мононенасыщенных жиров (11,5 г против 2,5 г), которые полезны для сердца. Грецкие же орехи лидируют по содержанию омега-3 (2,5 г против 0,3 г) и белка (4 г против 3 г).

Диетолог отмечает, что пекан снижает уровень «плохого» холестерина, поддерживает стабильный сахар в крови и улучшает работу мозга. Между тем грецкие орехи борются с воспалением, укрепляют память и улучшают микрофлору кишечника.

Что касается вкуса, то пекан слаще и нежнее, поэтому его чаще добавляют в десерты — пироги, пралине, печенье. Грецкие орехи имеют горьковатый привкус и хрустящую текстуру, что делает их идеальным ингредиентом для салатов, песто и сытной выпечки.