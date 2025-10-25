Зарубежные врачи предупреждают о рисках популярного напитка

Bubble tea, ставший массовым трендом по всему миру, может представлять опасность для здоровья, предупреждают исследователи.

Расследование Consumer Reports выявило повышенное содержание свинца в ряде образцов напитка, продающихся в США.

Источник загрязнения — тапиока, из которой делают «жемчужины»: корень кассавы легко впитывает тяжелые металлы из почвы.

Кроме того, из-за крахмалистой структуры тапиока замедляет опорожнение желудка, что может привести к тошноте, боли и запорам, особенно при регулярном употреблении. Врачи также связывают напиток с риском образования камней в почках — из-за высокого содержания оксалатов и фосфатов.

Для детей опасность представляет не только сахар (до 50 г на порцию), но и сами «жемчужины», способные вызвать удушье. Исследования показывают, что регулярное употребление bubble tea повышает риск ожирения, диабета и даже тревожных расстройств.

