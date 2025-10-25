Врачи советуют добавлять в йогурт два ингредиента для снижения давления

Чемпионат.com

Простой завтрак может положительно повлиять на показания тонометра. В выпуске программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Михаил Коновалов предложили полезный рецепт, который помогает контролировать артериальное давление.

Врачи советуют добавлять в йогурт два ингредиента
© Чемпионат

Ключевым компонентом такого завтрака является грубое волокно, или клетчатка. Как объяснил доктор Коновалов, именно она способствует снижению давления. Елена Малышева уточнила, что рекордное количество клетчатки содержится в кукурузных отрубях и семенах чиа.

Рецепт от врачей предельно прост: добавьте по одной столовой ложке кукурузных отрубей и семян чиа в порцию йогурта, тщательно перемешайте и для вкуса положите горсть свежих или замороженных ягод.