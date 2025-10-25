Врачи советуют добавлять в йогурт два ингредиента

Простой завтрак может положительно повлиять на показания тонометра. В выпуске программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Михаил Коновалов предложили полезный рецепт, который помогает контролировать артериальное давление.

Ключевым компонентом такого завтрака является грубое волокно, или клетчатка. Как объяснил доктор Коновалов, именно она способствует снижению давления. Елена Малышева уточнила, что рекордное количество клетчатки содержится в кукурузных отрубях и семенах чиа.

Рецепт от врачей предельно прост: добавьте по одной столовой ложке кукурузных отрубей и семян чиа в порцию йогурта, тщательно перемешайте и для вкуса положите горсть свежих или замороженных ягод.