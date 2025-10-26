Какие продукты помогают поднять настроение осенью

О продуктах, способствующих выработке гормона счастья, рассказали в Роспотребнадзоре. Какие их свойства помогают поднять настроение и где они продаются, выяснила «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Унылая пора. Очи уже ничто не очаровывает. Тяжелые серые тучи нависли над землей, и организм упорно нудно ноет: «Счастья нет»....

Но — нет. Есть! Обнадежили в Роспотребнадзоре и опубликовали список рекомендаций по употреблению продуктов, способных приумножить в телах счастливые гормоны.

Что же это такое — «гормоны счастья»? Ученые относят к ним четыре нейромедиатора (биологически активные химические вещества, которые передают сигналы между нервными клетками. — «ВМ»): серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Эти вещества вырабатываются организмом в ответ на положительные эмоции, физическую активность, вкусную еду и другие приятные стимулы, вызывая чувство удовлетворения, удовольствия и благополучия.

В перечисленном списке корреспондента «Вечерней Москвы» заинтересовала пищевая составляющая, ведь именно ее проще всего найти на полках магазинов. Согласно исследованиям, некоторые продукты, сбалансированные по питательным свойствам, способствуют выработке серотонина. По словам психолога, автора собственных методик по борьбе с депрессией Анастасии Мещеряковой, в осенний период многие налегают на продукты с большим количеством углеводов, чтобы компенсировать плохое настроение из-за сокращения светового дня. При этом, оказалось, мало кто знает, что, подзарядившись сиюминутным удовольствием, проблему можно и усугубить.

— Нередки случаи, когда человек хочет себя побаловать и покупает, например, чипсы или газированные напитки в надежде, что это поможет ему расслабиться, получить дозу гормонов счастья. Но на деле такие продукты только усугубляют ситуацию — вызывают перепады настроения, усталость и раздражительность. Возможно, на какое-то время человек чувствует себя хорошо, но это быстро проходит, — предупредила она.

В погоне за счастьем лучше отдать предпочтение полезным продуктам. Например, сырам. Среди самых действенных из них специалисты Роспотребнадзора выделили несколько сортов: «Швейцарский», «Фета», «Чеддер», «Пармезан», «Пошехонский». Именно в них содержится аминокислота триптофан, которая и стимулирует выработку серотонина в организме человека.

— Конечно, у каждого своя норма, и злоупотреблять даже полезными продуктами не стоит. Но важно добавить их в свой ежедневный рацион, чтобы чувствовать прилив энергии, позитива, если, разумеется, нет никакой индивидуальной непереносимости. Помимо прочего, сыр содержит большое количество витаминов, которые укрепляют иммунитет, — добавила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-нутрициолог Александра Пахомова.

Поможет получить райское наслаждение, а вместе с ним дозу счастливых гормонов, и мясо. Бодрости организму добавят блюда из курицы, свинины и говядины. В них содержится большое количества белка, который поддерживает выработку серотонина и дофамина, отвечающих за настроение и помогающих стабилизировать уровень сахара в крови.

— В переходный период, связанный с низкими температурами, наш организм нуждается в дополнительных источниках энергии. Помимо общих рекомендаций по организации режима дня, к которым относится гигиена сна, чтобы быть продуктивным на протяжении всего рабочего дня, необходимо употреблять продукты, богатые белком. Его много в мясе, яйцах и морепродуктах. Они же на долгое время помогут забыть о чувстве голода, — добавила врач.

Обратить внимание стоит и на разные виды орехов: арахис, миндаль, фундук, фисташки и другие. При этом употреблять их крайне желательно в сыром виде, исключив жареный или с добавлением специй продукт. В день рекомендуется съедать небольшую горсть орехов — около 30 граммов. Переедание же может вызвать тяжесть в желудке и повысить нагрузку на поджелудочную железу.

— В умеренных дозах орешки положительно влияют на нервную систему. В них содержатся фолиевая кислота и витамины группы B, которые благотворно влияют на нервную систему и помогают бороться с депрессией, — подчеркнула эксперт.

В осенний рацион питания также следует включить грибы: шиитаки, вешенки, белые. Они помогают нормализовать уровень холестерина и сахара в крови, что приводит к улучшению состояния организма человека в целом, и, как следствие, к позитивному настроению.

Какие продукты поднимут настроение

Сыр «Пармезан» (200 г): 359 рублей;

Орехи кешью (1 кг): 1600 рублей;

Яйца куриные (10 шт.): 130 рублей;

Грибы вешенки (300 г): 218 рублей;

Курица (1 кг): 450 рублей.

Осень после сорока ощущается иначе, чем в двадцать. Это не просто сезонная хандра из-за дождя и короткого дня — это встреча с экзистенциальными вопросами на фоне гормональных перестроек, накопленной усталости и переоценки жизненных приоритетов. Почему именно этот возраст делает людей уязвимыми к депрессии и как выбраться из состояния, когда кажется, что свет потускнел не только за окном, но и внутри, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив.