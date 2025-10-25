Что делать вечером, чтобы сердце работало ночью как часы

Сердечно-сосудистые заболевания часто дают о себе знать именно во время сна, хотя их причины кроются в неправильном вечернем режиме. Денис Мгеладзе в своем блоге говорит о том, что главную опасность в этом плане представляют поздние трапезы с тяжелой пищей и нулевая физическая активность.

Плотный ужин нагружает не только желудок, но и сердце — оно начинает работать в усиленном режиме, повышается артериальное давление, что провоцирует сосудистый спазм. Врачи советуют сделать последний прием пищи максимально легким и не затягивать с ним до глубокой ночи.

Перед сном не повредят и короткие прогулки. Они снимают возбужденность сердца и налаживают ритм. Играет роль и положение тела — легкое приподнятое изголовье кровати в разы облегчает работу сердечной мышцы.

Если вы просыпаетесь ночью и вас беспокоит тревога, замечаете утренние отеки и испытываете одышку в покое, – все это тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Особенно важно следить за собой людям после 50 лет, так как с возрастом увеличивается вероятность внезапных проблем с сердцем.