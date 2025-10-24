Врачи рассказали, как празднование Хэллоуина может закончиться слепотой

Белые или кроваво-красные глаза, зрачки, как у демона из «Экзорциста», — в преддверии Хэллоуина тысячи людей покупают цветные контактные линзы, чтобы завершить образ. Но специалисты напоминают: без правильного подбора и соблюдения гигиены такие аксессуары могут стать причиной серьезных проблем со зрением, вплоть до слепоты. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам офтальмологов, осложнения после ношения декоративных линз варьируются от легких — сухости, жжения и раздражения — до тяжелых: инфекций, язв роговицы и необратимого снижения зрения.

Главная опасность — в низком качестве дешевых линз, которые массово продаются в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Исследования показывают, что в несертифицированных линзах нередко содержатся опасные пигменты и металлы, включая хлор и железо, которые раздражают слизистую глаза и могут вызывать аллергию. Кроме того, красители, используемые в таких линзах, повышают способность микробов «прилипать» к их поверхности, что многократно увеличивает риск инфекции.

Если линзы неправильно подобраны по форме или материалу, они могут травмировать роговицу. Через микротрещины в глаз легко проникают бактерии, вирусы и грибки, вызывая воспаление — кератит. В тяжелых случаях инфекция приводит к образованию язвы и потере зрения.

Особенно часто страдают новички, которые впервые решают примерить карнавальные линзы. Они не знают, как правильно их чистить и хранить. Многие промывают их водой или даже слюной — а это категорически запрещено. В водопроводной воде могут жить амебы Acanthamoeba, способные вызвать крайне болезненное воспаление роговицы. Линзы и контейнеры для хранения следует очищать только специальным раствором, а не водой.

Не стоит обращаться за советом к искусственному интеллекту — нейросеть не способна провести осмотр и оценить состояние глаз. При любых сомнениях нужно консультироваться с офтальмологом или оптиком.

Эксперты напоминают несколько простых правил безопасности. Линзы нужно покупать только в проверенных оптических салонах, мыть руки перед каждым использованием, не делиться ими с другими людьми, надевать до макияжа и снимать перед сном. При малейшем ощущении дискомфорта или покраснении линзы нужно немедленно снять и обратиться к врачу.