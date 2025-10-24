Стартовал специальный проект против курения

Общественный Совет по проблеме подросткового курения дал старт реализации просветительского проекта для учителей и родителей "Важно не начать!" в восьми регионах России. Акция состоялась 22 октября на площадке Московского центра качества образования городского департамента образования.

© РИА Новости

Проект направлен на повышение осведомленности и активное вовлечение родителей и педагогов в процесс профилактики употребления несовершеннолетними табачной и никотинсодержащей продукции, а также на формирование у молодежи устойчивой привычки к сохранению здоровья. Он будет реализован при поддержке Фонда Президентских грантов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Новгородской и Смоленской областях.

«Ни один ребенок не проходит мимо образовательной организации, поэтому роль и ответственность школ и родителей в борьбе за здоровье несовершеннолетних чрезвычайно велика», — отметила Ольга Ярославская, начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве.

Она подчеркнула важность совместной работы представителей государственных органов и общественных организаций для эффективного противодействия развитию зависимостей среди детей.

Центральным элементом проекта является интерактивный "Курс на здоровье" для 6-11 классов, использующий адаптированные по возрасту видеокейсы, обсуждения и практические упражнения вместо лекций. Все материалы, разработанные межведомственной группой экспертов, имеют научное обоснование и соответствуют современным образовательным стандартам.

«При экспертной поддержке специалистов в области образования было разработано содержание проекта для его реализации учителями и родителями школьников в регионах нашей страны. В первую очередь это интерактивные занятия для средней и старшей школы о преимуществах здорового образа жизни и профилактике подросткового курения, а также связанная онлайн-платформа для родителей, на которой, кроме просветительских материалов, представлены видеоролики, понятные подросткам и демонстрирующие, как избежать вовлечения в курение», — сообщила исполнительный директор МОО "Общественный Совет по проблеме подросткового курения" Анна Сорочинская.

Она подчеркнула, что создание проекта является ответом на запросы со стороны учителей из разных регионов страны.

«Содержание проекта соответствует актуальным федеральным образовательным стандартам, востребовано в рамках текущих образовательных программ, в которых также присутствуют вопросы защиты школьников от вредных привычек», — указала Ольга Заева, начальник отдела профилактики девиантного поведения ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей" Минпросвещения РФ.

По ее словам, ежедневное доверительное общение с несовершеннолетними, которое позволяет педагогу транслировать ценностную позицию, является лучшей профилактикой вредных привычек.