Три продукта из СССР, которые ‭«чистят» сосуды

В СССР в обычных рационах было доступно немало таких продуктов, которые стали кладезем полезных веществ для наших сосудов. Игорь Ботоговский в своем блоге говорит, что сегодня это идеальная профилактика тромбоза и атеросклероза.

© globallookpress

Сельдь и другая жирная рыба были источником омега-3 кислот, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов. Если есть жирную рыбу не реже двух раз в неделю, то риск возникновения тромбоза снижается вдвое.

Гречка и овсянка обогащали рацион пищевой клетчаткой, которая выводит из организма лишний холестерин, и рутином, укрепляющим стенки сосудов. При регулярном употреблении клетчатки риск развития ишемической болезни снижается на 15%.

В той же квашеной капусте содержатся и пробиотики, которые способствуют снятию воспаления в сосудах, и витамин K2, отвечающий за нормализацию свертываемости крови, и антиоксиданты, оберегающие коронарные артерии.

Ранее «ГлагоL» писал о том, какие продукты мешают вашему животу стать плоским. Среди врагов стройности эксперты выделили чипсы и жвачку без сахара.