Почему ГТР нельзя победить силой воли и когда нужно идти к психиатру

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) является одним из самых распространенных психических состояний. Оно характеризуется постоянным, неконтролируемым чувством беспокойства и напряжения, которое часто возникает без видимых причин. Это состояние способно серьезно нарушить повседневную жизнь человека, влияя на его работоспособность и личные отношения.

ГТР отличается от обычной тревоги своей устойчивостью и распространенностью. Если обычное беспокойство является контролируемым ответом на конкретную ситуацию, то ГТР — это хроническое или рекуррентное состояние, длящееся шесть месяцев и более. Тревога при этом расстройстве не сосредоточена на чем-то одном и не поддается подавлению силой воли или рациональными доводами.

Причины развития расстройства часто связаны с личностными особенностями, сформированными в детстве на фоне нестабильности или травмирующих событий. У человека может развиться "гиперпротекция", то есть привычка тревожиться заранее. Также играют роль генетические и физиологические факторы, в частности, повышенный уровень норадреналина и адреналина. Считается, что генетика влияет на развитие ГТР примерно в 30% случаев, причем у женщин риск вдвое выше. Чаще всего расстройство манифестирует в возрасте от 20 до 40 лет.

Симптомы ГТР охватывают все сферы жизни. Человек испытывает беспокойство, несоразмерное реальной ситуации, даже если объективно в его жизни все благополучно. Это сопровождается физическими проявлениями: постоянным мышечным напряжением (особенно в спине и плечах), что вызывает тремор, головные боли и неспособность расслабиться. Также наблюдаются потливость, тахикардия, сухость во рту, головокружение, бессонница и трудности с дыханием.

К психологическим симптомам относят раздражительность, повышенную бдительность, трудности с концентрацией внимания и обостренную чувствительность к шуму или запахам. Нередко к этому присоединяется чувство вины. Как рассказала в беседе с Тульской службой новостей врач-психиатр Татьяна Дандыкина, при ГТР человек дезадаптируется, так как постоянно думает о тревоге и не может сосредоточиться на повседневных делах. Расстройство также повышает риск причинения вреда самому себе.

Лечение ГТР требует комплексного подхода и включает два компонента: медикаментозный и немедикаментозный. Основу лекарственной терапии составляют антидепрессанты, в частности, из группы СИОЗС. К ним могут добавлять препараты, снимающие тревогу, для достижения сбалансированного эффекта. Параллельно проводится психотерапия, которая помогает пациенту понять свое состояние, научиться с ним работать и изменить отношение к жизни.

Специалисты подчеркивают, что при ГТР помощи одного психолога, как правило, недостаточно, и необходимо обращаться к психиатру или психотерапевту для определения тактики лечения. Появление сильной тревоги, паники или депрессии — это сигнал о необходимости проанализировать свое состояние и обратиться за профессиональной помощью для постепенного формирования внутреннего комфорта и достижения ремиссии.

