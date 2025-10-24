Внутренняя аптека счастья: какие привычки помогут активировать выработку эндорфина?
В наши дни знания о работе мозга и гормонов радости становятся все более доступными. Теперь мы можем не только изучать, но и практиковать изменения в своей жизни, чтобы активировать «гормоны счастья» и делать это через привычки. Как показывает практика, достаточно 45 дней для становления новой полезной привычки.
Психолог Елена Горелова рассказала RuNews24.ru, какие привычки помогут активировать выработку эндорфина и, как следствие, приносить чувство эйфории и счастья.
Смех — это не просто способ развлечения. Он является мощным катализатором для выработки эндорфинов. Согласно мнению психолога Елены Гореловой, искренний смех не только расслабляет, но и запускает механизмы, ответственные за синтез «гормона счастья».
«Не стоит стесняться искренних проявлений радости. Смех помогает человеку справляться со страхами и внутренним напряжением. Выбор поводов для смеха в повседневной жизни может стать вашим ключом к счастью».
Однако насмешки над другими не приведут к желаемому эффекту, поскольку они могут вызвать лишь временную разрядку.
Слёзы, как бы парадоксально это ни звучало, также могут быть полезны.
«Плач — это врождённый способ справляться с эмоциями, который мы зачастую подавляем».
Эмоциональный выплеск помогает организму в производстве эндорфинов, уменьшая кортизол, который связан со стрессом. Специалисты советуют не подавлять желание плакать, а в моменты накопленного внутреннего напряжения — позволить себе проявить эмоции. Это может стать своеобразной терапией, которая поможет снять грусть и освободить мысли.
Регулярные физические нагрузки — это научно обоснованный способ увеличить уровень эндорфинов в организме.
«Важно разнообразить тренировки, чтобы избежать перенапряжения одних и тех же мышц. Смена упражнений позволит нам избежать травм и поддерживать уровень эндорфинов».
Достаточно найти баланс, чтобы не усугубить состояние здоровья, при этом не теряя удовольствия от физических занятий.
Растяжка — еще один эффективный метод увеличения уровня эндорфинов. Легкие упражнения растяжки можно выполнять в любое время на протяжении дня, и они значительно улучшают общее состояние организма и настроение. Будьте внимательны к своему телесному состоянию, и ваша гибкость станет не только признаком хорошей физической формы, но и источником радости. Медленные гимнастики, такие как тайцзи или цигун, также способствуют выработке эндорфинов.
Формирование привычек — это процесс, который требует времени и усилий, но результаты стоят затраченных усилий. Активируя эндорфины через простые действия — смех, слёзы, физические нагрузки и растяжку — вы сможете существенно повысить уровень своего счастья и улучшить общее качество жизни. В конечном счете, знание о том, как работает наш организм, открывает новые горизонты для личной практики счастья. Научитесь делать простые вещи ради своего благополучия, и пусть эндорфины станут вашими верными спутниками в повседневной жизни.