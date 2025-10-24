В наши дни знания о работе мозга и гормонов радости становятся все более доступными. Теперь мы можем не только изучать, но и практиковать изменения в своей жизни, чтобы активировать «гормоны счастья» и делать это через привычки. Как показывает практика, достаточно 45 дней для становления новой полезной привычки.

© runews24.ru

Психолог Елена Горелова рассказала RuNews24.ru, какие привычки помогут активировать выработку эндорфина и, как следствие, приносить чувство эйфории и счастья.

Смех — это не просто способ развлечения. Он является мощным катализатором для выработки эндорфинов. Согласно мнению психолога Елены Гореловой, искренний смех не только расслабляет, но и запускает механизмы, ответственные за синтез «гормона счастья».

«Не стоит стесняться искренних проявлений радости. Смех помогает человеку справляться со страхами и внутренним напряжением. Выбор поводов для смеха в повседневной жизни может стать вашим ключом к счастью».

Однако насмешки над другими не приведут к желаемому эффекту, поскольку они могут вызвать лишь временную разрядку.

Слёзы, как бы парадоксально это ни звучало, также могут быть полезны.

«Плач — это врождённый способ справляться с эмоциями, который мы зачастую подавляем».

Эмоциональный выплеск помогает организму в производстве эндорфинов, уменьшая кортизол, который связан со стрессом. Специалисты советуют не подавлять желание плакать, а в моменты накопленного внутреннего напряжения — позволить себе проявить эмоции. Это может стать своеобразной терапией, которая поможет снять грусть и освободить мысли.

Регулярные физические нагрузки — это научно обоснованный способ увеличить уровень эндорфинов в организме.

«Важно разнообразить тренировки, чтобы избежать перенапряжения одних и тех же мышц. Смена упражнений позволит нам избежать травм и поддерживать уровень эндорфинов».

Достаточно найти баланс, чтобы не усугубить состояние здоровья, при этом не теряя удовольствия от физических занятий.

Растяжка — еще один эффективный метод увеличения уровня эндорфинов. Легкие упражнения растяжки можно выполнять в любое время на протяжении дня, и они значительно улучшают общее состояние организма и настроение. Будьте внимательны к своему телесному состоянию, и ваша гибкость станет не только признаком хорошей физической формы, но и источником радости. Медленные гимнастики, такие как тайцзи или цигун, также способствуют выработке эндорфинов.

Формирование привычек — это процесс, который требует времени и усилий, но результаты стоят затраченных усилий. Активируя эндорфины через простые действия — смех, слёзы, физические нагрузки и растяжку — вы сможете существенно повысить уровень своего счастья и улучшить общее качество жизни. В конечном счете, знание о том, как работает наш организм, открывает новые горизонты для личной практики счастья. Научитесь делать простые вещи ради своего благополучия, и пусть эндорфины станут вашими верными спутниками в повседневной жизни.