Как избежать осложнений при лечении простуды

При лечении ОРВИ россияне часто совершают три типичные ошибки, из-за которых снижается эффективность терапии и начинаются осложнения, заявил отоларинголог «СМ-Клиника» Мурад Курбанов. Об этой проблеме врач поговорил с «Лентой.ру».

Типичной и вместе с тем самой опасной ошибкой при лечении простуды Курбанов назвал самостоятельный прием антибиотиков.

«ОРВИ имеет вирусную природу, и эти препараты бесполезны в борьбе с ними», — подчеркнул он.

Врач объяснил, что самостоятельный прием этих препаратов может привести к развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, аллергиям и проблемам с микрофлорой кишечника.

Еще одна распространенная ошибка — злоупотребление сосудосуживающими каплями. Врач объяснил, что эти препараты действительно облегчают дыхание, но применять их нужно строго ограниченное время — не более пяти-семи дней. В противном случае может развиться привыкание и, как следствие, медикаментозный ринит, при котором без капель человек не сможет нормально дышать носом.

Наконец, Курбанов призвал не пытаться переносить болезнь на ногах. Он объяснил, что во время простуды организм нуждается в отдыхе и достаточном количестве жидкости. Недосып и обезвоживание усилят симптомы интоксикации, ослабят иммунитет и замедлят процесс выздоровления, предупредил доктор.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не делать трагедии из одной болезни. Он посоветовал спокойно относиться к простуде и просто лежать дома три-четыре дня.