Фитнес-тренер перечислил пять самых опасных упражнений на пресс

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что некоторые популярные упражнения на пресс могут привести к защемлению нервов и травмам.

По словам специалиста, одним из самых спорных упражнений являются классические скручивания с сильными рывками.

«Это упражнение кажется базовым и безопасным, но только до первой боли в шее или пояснице. Часто приходится наблюдать, как многие поднимают тело с помощью рывка. Резкие движения и неправильная техника приводят к чрезмерной нагрузке на шейный отдел и межпозвоночные диски. В результате вместо крепкого пресса спортсмены рискуют получить обострение остеохондроза или защемление нервов», - объяснила она.

Еще одно опасное упражнение, отметила тренер Бахтурина, это полные подъемы корпуса из положения лежа. «Школьный» вариант давно критикуется профессионалами, но до сих пор используется. При попытке встать многие помогают себе руками, компенсируя недостаток силы спины, и поясница получает ударную нагрузку. Если у человека не развит мышечный корсет, эта техника усилит прогиб в пояснице и приведет к протрузиям или грыжам.

«Одно из любимых упражнений тех, кто стремится к накачанному прессу - подъемы выпрямленных ног в висе на турнике. Оно серьезно перегружает поясничный отдел, растягивает мышцы бедер. Если отсутствует качественная разминка или подготовка, то упражнение может провоцировать боли в спине. Также могут быть опасными скручивания с утяжелителями на наклонной скамье - они дают чрезмерную компрессию на позвоночник, могут усугублять нарушения осанки. Риск получить растяжение или повреждение мышц резко увеличивается, если использовать гантели или «блин» не подходящего веса», - предупредила собеседница издания.

Кроме того, вопросы вызывают быстрые и рывковые «велосипедные» скручивания. Как отмечает тренер, когда человек спешит выполнить максимальное количество повторов за короткое время, то речь уже не идет о правильной технике и правильном включении мышц.