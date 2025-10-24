Врач рассказал об удивительных свойствах инжира

Инжир — один из самых полезных фруктов, особенно для пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Об этом внештатный специалист по общественному здоровью, муниципальным и корпоративным программам Минздрава Башкирии Алиса Мамаева рассказала UfaNovosti.

«Клетчатка нормализует работу ЖКТ, предотвращает запоры, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает снижать уровень «плохого» холестерина. Калий регулирует артериальное давление, противодействуя натрию», — рассказала Алиса Мамаева.

Кроме того, плоды фигового дерева богаты кальцием, что важно для плотности костной ткани. Полифенолы и флавоноиды борются с окислительным стрессом, замедляя старение организма. Однако врач напомнила, что свежий инжир быстро портится, поэтому его стоит съедать в течение одного-двух дней после покупки.