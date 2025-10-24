Эксперт объяснил, какие макароны считаются наиболее полезными

Эксперт Екатерина Кашух в беседе с РИАМО рассказала, что макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые виды могут быть частью здорового питания, поскольку они богаты клетчаткой и медленно усваиваются.

Как заметила собеседница издания, вопреки распространенному мнению, макароны могут быть частью здорового рациона, если выбирать правильные сорта. Она обратила внимание на то, что наиболее полезными считаются цельнозерновые макароны или те, что изготавливаются из твердых сортов пшеницы. Эксперт пояснила, что в них много клетчатки, а гликемический индекс при этом невысокий.

По словам Кашух, после употребления таких макарон надолго сохраняется чувство насыщения, а резкого повышения уровня сахара в крови не будет.

Собеседница издания указала, что для того, чтобы макароны принесли больше пользы, их нужно готовить «аль денте», оставляя слегка недоваренными. Эксперт подчеркнула, что полезно дополнить блюдо овощами, богатыми клетчаткой, добавить томатные или овощные соусы и небольшое количество оливкового масла.

Кашух добавила, что также важно контролировать размер порции, и за один прием достаточно съедать 200-250 граммов макарон, что является весом уже готового блюда.