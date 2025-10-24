Названы главные принципы здорового завтрака осенью и зимой

Врач-терапевт Дебора Ли рассказала, как правильный завтрак может помочь справиться со снижением уровня энергии. Об этом она поговорила с Daily Mail.

Главными принципами здорового завтрака осенью и зимой Ли назвала питательность и сбалансированность. По ее мнению, первый прием пищи не должен быть слишком легким. Она рекомендовала съедать утром 20-30 процентов от общей суточной калорийности рациона.

«Это составляет 500-750 килокалорий для мужчин и 400-600 для женщин», — уточнила она.

Также врач напомнила, что завтрак обязательно должен включать в себя белки и углеводы. Первые снабжают организм энергией, а вторые дают чувство сытости. При этом от сладостей и хлопьев с сахаром Ли призвала отказаться, так как спустя час после такой трапезы появятся голод и усталость.

Врач добавила, что имеет значение и время первого приема пищи. По ее словам, последние исследования показали, что привычка завтракать до девяти часов утра снижает риск деменции.

Ранее эндокринолог Франсиско Росеро рассказал, что организм воспринимает поздний завтрак как стресс. По его словам, это приводит к повышению уровня глюкозы в крови.