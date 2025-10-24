Нутрициолог предупредил об опасности глазированных сырков

Популярные глазированные сырки могут провоцировать серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

© Чемпионат.com

В них содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. В сочетании с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом и испытывать дискомфорт, – пояснила Яблокова.

Особую опасность представляет нарушение условий хранения продукта. Нутрициолог предупредила, что молочная масса — идеальная среда для размножения бактерий и дрожжей, особенно при длительном хранении при неправильной температуре. Это может привести не только к вздутию, но и к серьёзному пищевому отравлению.

Яблокова также отметила, что даже качественные молочные продукты могут вызывать неприятные симптомы у людей со сниженной лактазной активностью или синдромом раздражённого кишечника.