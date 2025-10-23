Мурашко рассказал, как сформировать стремление питаться правильно

Человеческий организм эволюционно устроен так, чтобы, во-первых, интуитивно стремиться при каждой возможности запасаться энергией с избытком, а во-вторых, стремиться экономить расход энергии, при любой возможности снижая физическую активность. Вот поэтому мы так любим наедаться и, наоборот, ленимся двигаться. Но эти "вшитые" в нас эволюцией механизмы выживания при хронической нехватке пищи, в современном мире обернулись большой бедой.

© ТАСС

Когда вкусной еды море и можно прекрасно жить, не гоняясь за добычей, запасы энергии в виде жира нарушают нормальную работу организма и приводят к массе болезней. Об этом парадоксе рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как разорвать этот порочный круг, как вернуться к здоровому питанию, обсуждали эксперты на пленарной сессии "Еда имеет значение: почему наш рацион - вопрос здоровья нации" на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Михаил Мурашко выделил основные направления работы по формированию приверженности к здоровому питанию у россиян.

Нужно сделать здоровое питание доступнее, в том числе через такие меры, как организация школьного питания. Интеграция питания и здоровья, поскольку они неразрывно связаны. Это подход, где питание рассматривается как часть необходимых мер, формирующих здоровье. Создание условий для здорового выбора через меры госрегулирования: маркировку продуктов питания, поощрение к покупке здоровых продуктов и дополнительные барьеры для сдерживания спроса на "вредную" еду (пример - акцизы на сладкие напитки). Кроме того, играет роль выкладка товаров в магазинах, расположение торговых точек. Важность образовательной работы с населением. Формирование здоровых привычек и пристрастий в еде. Популяризация физической активности как неотъемлемой части здорового образа жизни. Усиление исследований, включая изучение региональных особенностей питания и специфики рациона для разных возрастных групп (например, пожилые для сохранения здоровья должны получать больше белка). Продвижение здорового образа жизни на всех уровнях - усилить роль государственных структур, работодателей и муниципалитетов.

Также Михаил Мурашко поднял важную тему: сегодня советы по питанию дают врачи, нутрициологи, фитнес-инструкторы, и зачастую их рекомендации противоречат друг другу.

«Мы ищем подходы, нужно действовать осторожно и аккуратно, ищем решение», — отметил министр.

Заведующая кафедрой факультетской терапии Пироговского Университета Антонина Стародубова, в свою очередь, отметила, что по вопросам рациона нужно консультироваться с врачами.