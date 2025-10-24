Названа главная опасность лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова назвала главную опасность популярной у россиян лапши быстрого приготовления. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Самый большой вред здоровью наносят входящие в состав лапши быстрого приготовления усилители вкуса, консерванты, искусственные красители. Также этот продукт содержит большое количество соли, поэтому при частом употреблении он увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек», — предупредила Бинатова.

По ее словам, в лапше быстрого приготовления присутствуют трансжиры и регуляторы кислотности, которые являются канцерогенами и могут вызывать заболевания желудочно-кишечной системы. Кроме того, основа лапши быстрого приготовления — это легкие углеводы, при этом в ней совсем нет клетчатки, мало белка и еще меньше витаминов группы B и пищевых волокон.

«Лапша быстрого приготовления в моменте насыщает, дает энергию, но чувство голода быстро возвращается. Следовательно, есть ее можно только в экстренных случаях, если нет времени приготовить полноценное блюдо или нет под рукой фруктов».

Наконец, врач призвала не заваривать лапшу быстрого приготовления в оригинальной упаковке. Она сделана из полистирола, который при контакте с горячей водой выделяет токсичные соединения, включенные в официальный список веществ, провоцирующих нарушения функции эндокринной системы.

