Что такое пчелиный хлеб и кому его нужно есть

Вы когда-нибудь слышали о «пчелином хлебе»? Нет, это не выпечка, которую делают пчелы из муки. На самом деле, это один из самых ценных продуктов, который эти трудолюбивые насекомые производят для себя, но и нам он может принести огромную пользу. Подробнее о нем нам рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева.

© Freepik

Что такое пчелиный хлеб

Пчелиный хлеб, также известный как перга, — это, по сути, ферментированная пыльца, которую пчелы собирают с цветов и помещают в ячейки сот, заливая медом. Хранится она без доступа воздуха. Наш эксперт:

«Пчелы "пережевывают" пыльцу, обильно смачивая ее слюной. От ее воздействия происходит брожение пыльцевой кашицы, она насыщается ферментами, углеводами и витаминами, которых нет в исходной пыльце».

Таким образом, перга — это пыльца, прошедшая молочно-кислое брожение, законсервированная медово-ферментным составом и запечатанная в соты. Пчеловоды называют ее «хлебной» за ее особую важность и для пчел, и для человека. К тому же по вкусу она действительно напоминает ржаной хлеб, смешанный с медом. Пчелы запасают ее на зиму для своего пропитания, поэтому она и называется «пчелиным хлебом».

Пыльца, прошедшая такую переработку, может сохраняться в улье без изменений длительное время, в то время как пыльца уже через 7 дней хранения теряет большую часть ферментов и витаминов. К тому же перга легко усваивается живыми организмами.

Лучшее время для сбора перги

Лучше всего собирать пчелиный хлеб весной, так как в это время пчелы делают большие запасы и полностью их не используют. А вот заканчивать сбор нужно в середине лета, ведь перга, как источник белка необходима самим пчелам, чтобы подготовиться к зиме. Свежий продукт лучше покупать летом и осенью.

Полезные свойства пчелиного хлеба

Пыльца растений имеет в своем составе жиры, белки и углеводы и такие важные микроэлементы, как кальций, фосфор, магний, цинк, марганец, хром, йод, особенно много калия, также железа, меди и кобальта. В состав пыльцы входят витамины группы В, витамины Е, С, Д, Р, РР, К, а также каротиноиды — провитамин А, которого в пыльце акации в 20 раз больше, чем в моркови. Кроме того, там содержатся прогормоны, стимулирующие рост растительных тканей, и вещества, обладающие антибактериальным действием.

«В пыльце много фенольных соединений, которые обладают важными для организма свойствами: противосклеротическим, противовоспалительным, укрепляющим капилляры, антиоксидантным, мочегонным, желчегонным, противоопухолевым. Все они необходимы для поддержания здоровья», — уточняет специалист.

Кому полезен пчелиный хлеб

В медицине перга считается одним из лучших укрепляющих средств. Препараты на ее основе применяются для лечения анемии, поскольку они способны стимулировать образование эритроцитов и повышают количество гемоглобина в них. Этот ценный продукт может способствовать восстановлению нормальных функций мозга и нервной системы и применяется как лечебное средство при различных формах атеросклероза. Но это еще не все. Вот какое полезное воздействие она оказывает на организм:

нормализует деятельность эндокринной и нервной системы,

активизирует процесс выделения инсулина клетками поджелудочной железы и, несмотря на содержание сахаров, применяется при лечении сахарного диабета,

укрепляет капилляры,

снижает уровень холестерина в крови,

оказывает желчегонное, мочегонное, радиозащитное и противоопухолевое действие,

задерживает рост микроорганизмов в кишечнике и регулирует его функцию,

стимулирует иммунную систему,

обладает общеукрепляющим действием,

восстанавливает массу тела,

повышает умственную и физическую работоспособность и способствует восстановлению их при утомлении,

усиливает половое влечение и мужскую потенцию, снижает признаки гипертрофии предстательной железы.

Наталья:

«Всем, кто хочет регулировать жизненно важные внутренние процессы в организме, побороть переутомление и улучшить качество жизни, стоит включить в свой рацион пергу. Особенно она важна для формирования детского организма и закладки крепкого иммунитета».

Как употреблять и есть ли противопоказания

Для быстрого восстановления при переутомлении принимать пергу нужно от ⅓ до 1 чайной ложки 3 раза в день. В качестве иммуностимулирующего средства: по ½-⅔ чайной ложки 2-3 раза в день. Курс длится не менее 4 недель.