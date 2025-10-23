Какие есть полезные виды соли, и как грамотно добавить соль в свой рацион

Соль — это не просто приправа, а жизненно важный элемент для нашего организма. Однако отношение к ней вызывает множество противоречий. В то время как некоторые прочно ассоциируют соль с рисками для здоровья и пытаются ограничивать ее в рационе, другие, включая многих врачей, активно добавляют ее в свою диету.

Что же стоит за такими различиями в восприятии и использовании соли? Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru о том, почему некоторые виды соли считаются полезными, а другие — вредными, и почему важно различать их.

Научные исследования, посвященные этой теме, часто противоречат друг другу. Некоторые утверждают, что соль вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, тогда как другие исследования говорят, что низкосолевые диеты могут быть еще более опасными. Как же разобраться в этом? Почему врачи предпочитают употреблять специфические сорта соли, такие как гималайская или кельтская, и отказываются от рафинированной?

«Существует мнение, что чрезмерное ограничение соли может увеличить риски для сердечно-сосудистой системы. Например, исследование, опубликованное в 2010 году, показало, что низкое потребление натрия коррелировало с повышенной смертностью от сердечно-сосудистых болезней. Это подтверждает тот факт, что соль играет важную роль в организме и не должна быть полностью исключена из рациона», — пояснила врач.

Важно помнить, что недостаток соли также может привести к различным негативным последствиям. Гипонатриемия, то есть низкий уровень натрия в крови, может увеличить риск сердечных заболеваний и привести к серьезным нарушениям. Соль содействует поддержанию не только баланса жидкости в организме, но и нормальному функционированию нервной системы. Кроме того, недостаток натрия может усугубить инсулинорезистентность и когнитивные расстройства у пожилых людей.

Когда речь заходит о соли, большинство людей подразумевает обычную поваренную соль, состоящую преимущественно из хлорида натрия. Однако существует много различных видов соли: гималайская, кельтская, морская, которые содержат дополнительные минералы и полезные элементы. Эти натуральные соли, как правило, менее обработаны и сохраняют больше полезных свойств, в то время как рафинированная соль теряет их из-за высокой температуры и химических добавок.

Рафинированная соль очищается от микроэлементов и подвергается термической обработке, что делает ее менее полезной. Кроме того, в ней могут содержаться добавки, которые придают соли токсичные свойства и способствуют задержке жидкости в организме. Напротив, натуральные соли, такие как гималайская или кельтская, сохраняют свои полезные минералы и поддерживают нормальное функционирование организма.

Одним из важных аспектов потребления соли является баланс между натрием и калием. Наша кровь состоит на 70% из соленой воды, и для нормальной работы клеток необходимо сохранять этот баланс. Чрезмерное потребление натрия без достаточного поступления калия может негативно сказаться на здоровье, усиливая риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказываться от соли полностью — не лучший подход. Нехватка натрия может привести к негативным последствиям, тогда как употребление качественной соли, обогащенной минералами, может оказаться полезным для организма. Важно правильно выбирать тип соли и контролировать ее количество, устанавливая баланс между натрием и калием. Как показывают исследования, умеренное потребление натуральной соли может быть не только безопасным, но и полезным для здоровья.