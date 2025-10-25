Как сократить потребление лишних сахаров

Один из самых доступных и эффективных способов продлить жизнь и сохранить ее качество — сократить потребление лишнего сахара, заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

В беседе с «Газетой.ру» специалист напомнила, что норма потребления сахара — до 25–30 г добавленных сахаров в сутки. Это шесть чайных ложек. Однако у россиян эти значения достигают 100–120 г, что в четыре раза выше нормы.

Причиной этого могут быть скрытые сахара. К примеру, в одном стакане сладкой газировки добавлено около 25–30 г сахара, фактически дневная норма. Полностью отказываться от сахара не обязательно. Главное следить за его количеством.

«Избыточное потребление сладких напитков повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени», — подчеркнула Гузман.

Чтобы избежать проблем, врач советует отказаться от сладких напитков, следить за количеством съедаемых кондитерских изделий и не забывать внимательно читать этикетки. В основе нашего питания должны быть овощи, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые и нежирное мясо.

Как сообщал «ГлагоL», ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне потребляют сахара в четыре раза больше, чем допускают нормативы. Помимо этого, в два раза превышены нормативы по потреблению соли.