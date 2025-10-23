Как избежать метаболического синдрома с помощью правильного питания

Нутрициолог Галина Леонова объяснила RuNews24.ru, как правильное питание может стать ключом к предотвращению развития метаболического синдрома.

© runews24.ru

Метаболический синдром — это не просто набор симптомов, а серьезное состояние, которое включает в себя высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина и жиров в крови, а также инсулинорезистентность. У людей пожилого возраста эти проблемы встречаются чаще, и без профилактических мер риск возникновения сопутствующих заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, значительно возрастает.

«Ключевую роль в развитии метаболического синдрома играет хроническое воспаление, которое вызывается накоплением медицинских веществ в висцеральной жировой ткани. Это воспалительное состояние является фактором риска для диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основными причинами смерти в развитых странах», — рассказала Галина Леонова.

Мочевая кислота — это естественный продукт обмена веществ, и её высокая концентрация может стать серьезной проблемой для организма. Образуется она в печени из фруктозы и пуринов, что подчеркивает важность поддержания нормального функционирования печени. Повышенный уровень мочевой кислоты может привести не только к метаболическому синдрому, но и к образованию камней в почках и подагре.

Избыточное потребление фруктозы и триглицеридов может спровоцировать жировое перерождение печени и воспалительные процессы. Это приводит к нарушению чувствительности тканей к инсулину, что усугубляет состояние метаболического синдрома. Ограничение мяса и морепродуктов может помочь снизить уровень мочевой кислоты, в то время как продукты, богатые аскорбиновой кислотой, такие как ягоды и овощи, могут поддержать его нормальный уровень.

Для профилактики метаболического синдрома важно следить за правильно сбалансированным питанием.

Ограничьте потребление фруктозы. Фруктоза содержится не только во фруктах, но и в большом количестве продуктов, поэтому важно следить за её общей долей.

Сократите потребление алкоголя. Он может способствовать повышению уровня триглицеридов и мочевой кислоты.

Включите в рацион продукты, богатые магнием. Этот минерал помогает повысить чувствительность тканей к инсулину и снизить воспаление.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Аэробные упражнения способствуют уменьшению жировых отложений и улучшению состояния здоровья в целом.

Профилактика метаболического синдрома начинается с изменения привычек питания и образа жизни. Внимание к своему рациону и вовремя принятие мер могут предотвратить развитие серьезных заболеваний, настолько распространенных в нашем современном мире. Поддержка своего организма с помощью правильного питания — это важный шаг к продлению жизни и сохранению её качества. В следующей части статьи мы подробнее рассмотрим практические рекомендации по диете и её влиянию на здоровье.