Как питание влияет на проблемы с кожей после 20 лет?

Если после 20 лет вдруг начались проблемы с кожей, то это может сигнализировать о дефицитах и переизбытках каких-либо веществ в организме. Как пишет издание Lady.Pravda.Ru, однообразные перекусы, еда всухомятку и сладкие напитки быстро отражаются на лице.

© Вести Подмосковья

Например, прыщи и раздражения на коже могут появиться от переизбытка в рационе растворимого кофе или напитков из кофе-машины. Больше трех чашек в день - повышается уровень кортизола, активирующего сальные железы. Сахар, шоколадки, выпечка, чипсы и сладкие газировки провоцируют скачки сахара в крови, стимулируя избыточную выработку инсулина и андрогенов, опять же влияющих на сальные железы.

Свою роль играет и постоянное употребление жареной пищи. Переизбыток жареного нагружает печень и повышает уровень токсинов, которые вынуждена выводить кожа. Воспаления могут возникнуть и из-за перебора жареного арахиса с ароматизаторами. Цельное и обезжиренное молоко тоже влияет на состояние сальных желез.