Россияне стали злоупотреблять назальными спреями: почему это опасно

В 2025 году россияне потратили на назальные спреи почти 41,4 миллиарда рублей. За последние три года спрос на эти средства увеличился на 28,5%, по данным аналитиков сервиса «Честный знак», сообщает телеграм-канал Baza. Екатерина Сысоева, и. о. заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Московской области, поделилась опасениями о рисках частого использования спреев.

Москва лидирует по количеству проданных назальных спреев. На каждые 10 тысяч жителей столицы приходится 18,5 тысяч упаковок, то есть в среднем каждый москвич покупает два спрея в год, пишет Baza. Сысоева предупредила, что регулярное применение сосудосуживающих препаратов может нанести серьезный вред здоровью.

Врач объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что через 5-7 дней постоянного использования развивается привыкание: слизистая оболочка перестает функционировать самостоятельно, и без капель дышать становится невозможно. Это состояние называется медикаментозным ринитом, при котором слизистая оболочка отекает, сохнет, появляются микротрещины и кровотечения.

Чтобы избежать зависимости, Сысоева советует постепенно уменьшать дозу и время использования спреев, а также восстанавливать слизистую оболочку с помощью солевых растворов и противовоспалительных средств. При серьезных проблемах может потребоваться помощь отоларинголога или даже операция.