Исследование раскрыло детали жизни 200-летнего австралийского бумеранга

Бумеранги — символ Австралии, известный по всему миру своей уникальной изогнутой формой и способностью возвращаться после броска. Они являются примером выдающегося инженерного мастерства коренных народов, традиционно использовались для охоты и в спортивных играх. Недавнее исследование, вышедшее в Australian Archaeology, стало прорывом в понимании их роли в культуре и истории аборигенов, объединив традиционные знания аборигенов с современными научными методами.

Как рассказывает Сonversation, в центре исследования оказался традиционный бумеранг, найденный на месте захоронений на окраине Мельбурна, в местности, где живет племя вурунтьери Вой-вуррунг.

Бумеранги существуют в разных формах по всему миру. Возвращающиеся бумеранги делали в Австралии минимум более 10 000 лет назад и использовались для охоты на птиц. Однако не все бумеранги возвращаются после броска. Несимметричные, невозвращающиеся бумеранги использовались для других целей — например, для охоты, боевых действий или даже церемоний.

В 2021 году местный житель принес уникальный невозвращающийся бумеранг в Корпорацию культурного наследия аборигенов вурунтьери. Он рассказал, что нашел его в детстве, больше 25 лет назад.

Знания аборигенов и современность

Старейшина Боб Маллинс из племени вурунтьери Вой-вуррунг, который изготавливает традиционные каменные и деревянные изделия, осмотрел бумеранг и сделал несколько важных выводов о его происхождении. Он отметил, что, вероятно, бумеранг был изготовлен из куска дерева с естественным изгибом, а затем обработан водой для придания нужной формы.

Также старейшина отметил использование металлических инструментов для обработки бумеранга, что указывает на время его изготовления — скорее всего, в период после колонизации, в первой половине XIX века. Однако поверхность бумеранга оставалась достаточно грубой, что подтверждает его частое использование и ремонт.

Трасологическое исследование бумеранга под микроскопам пролило новый свет на историю его использования. На бумеранге были обнаружены следы износа, указывающие на то, что им пользовался правша, а также следы ударов, что подтверждает его участие в охоте. Что также подтверждают микроследы крови. Ожоги и следы угля, возможно, возникли в результате использования бумеранга для разжигания костра или при его обслуживании.

Этот бумеранг выделяется среди других образцов своей уникальной формой и размерами. Он имеет более широкое колено (изогнутую часть) и более округлые, но менее вытянутые оконечности, чем обычно. На протяжении многих лет предмет ремонтировали, что свидетельствует о личной привязанности владельца к этому предмету.

Таким образом, бумеранг — не только предмет личной привязанности, но и важный элемент исторической и культурной идентичности коренных народов Австралии.

Руки предков: в Австралии нашли древние следы пальцев на стенах пещеры

Австралийские аборигены подсказали ученым смысл загадочных 1400-летних земляных кругов

Аборигены Австралии практиковали один ритуал 12 000 лет — показала находка в пещере

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram