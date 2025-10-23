Мурашко заявил, что россияне забыли, как правильно питаться

Россияне потребляют сахара в четыре раза больше, чем необходимо по нормативам, потребление соли превышено в два с половиной раза. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Потребление сахара в нашей стране в четыре раза больше от рекомендованных норм, потребление соли - практически в два с половиной раза выше нормы. Если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы, потребление рыбы ниже, чем указано в нормах», — сказал он на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

Министр добавил, что потребление овощей и фруктов среди населения РФ находится на низком уровне, в этом направлении необходимо работать. Он также отметил, что привлечение структур работодателей, маркировка, подходы к интеграции питания, усиления исследований пищи могут помочь в решении многих проблем, в том числе привлечения и вовлечения населения России к правильному питанию.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.