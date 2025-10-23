Терапевт сравнил пользу зеленого и черного чая

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева сравнила пользу черного и зеленого чая. Своими выводами она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявила, что черный и зеленый чай без добавления сахара, молока или сливок одинаково полезны и могут быть частью сбалансированного рациона. По ее словам, многочисленные исследования связывают регулярное потребление этого напитка со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и когнитивных нарушений. Это связано с наличием в чае веществ, которые обладают антиоксидантными свойствами, улучшают эластичность сосудов.

«Большинство здоровых взрослых могут безопасно для здоровья употреблять до трех-четырех чашек чая в день. Однако при наличии высокого артериального давления, тревожности, нарушении сна рекомендуется сократить количество чашек чая до двух-трех в первой половине дня. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется выпивать не более двух-трех чашек черного или зеленого чая в сутки», — уточнила специалист.

Также она опровергла популярное заблуждение, что нельзя повторно заваривать чайный пакетик.

«На самом деле — можно, если делать это правильно и с пониманием того, что вкус и польза будут значительно ниже. При первом заваривании извлекается большая часть полезных веществ. Если человек пьет чай ради пользы, а не ради теплого напитка, то повторное заваривание не имеет большого смысла», — отметила Агаева.

