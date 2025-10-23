Новый оздоровительный тренд назвали опасным для здоровья

В США растет популярность приспособления для определения состояния здоровья по фекалиям. О неочевидной опасности этого нового оздоровительного тренда в туалете предупредили диетологи Аманда Сауседа и Эшли Освальд в беседе с The Guardian.

Сауседа рассказала, что домашний набор для анализа кала стоит 319 долларов (около 26 тысяч рублей) и состоит из камеры для унитаза и мобильного приложения, которое получает изображения с камеры и по ним оценивает состояние кишечника.

«В последние годы растет беспокойство из-за того, что рак кишечника стали чаще находить у молодых людей. Некоторые компании хотят извлечь выгоду из этого страха», — считает Сауседа.

Диетолог отметила, что среди приверженцев здорового образа жизни стало модным стремиться к идеальному калу, который непременно должен соответствовать ряду параметров. Однако, по ее мнению, достичь столь высоких стандартов невозможно, а попытки это сделать лишь усиливают тревожность.

Освальд добавила, что в норме стул постоянно меняется в зависимости от еды, количества выпитой жидкости или под воздействием других факторов. Она подчеркнула, что замечать эти изменения важно, но покупать для этого дорогие гаджеты необязательно. Вместо этого она призвала правильно питаться, включить в меню больше клетчатки и пить достаточное количество воды.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая раскрыла характеристики идеального кала. По ее словам, стул должен быть ежедневным, без запаха, слизи и крови.