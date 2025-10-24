Эксперты предложили полезные альтернативы кофе

Кофе помогает взбодриться и сконцентрироваться, но после его употребления у многих начинаются побочные эффекта, например, подъем давления. Эксперты рассказали, какими безопасными для здоровья напитками можно заменить кофе, сообщает Общественная Служба Новостей.

Золотое молоко на основе куркумы бодрит и укрепляет иммунитет. В его состав входят куркумин, имбирь, мед и черный перец. Напиток хорошо подходит для межсезонья. При желании его легко приготовить дома.

Японский порошковый чай матча содержит L-теанин. Он позволяет сосредоточиться и не вызывает побочных эффектов вроде дрожи в руках. Матча богат замедляющими старение антиоксидантами и дает энергию на4 6 часов, однако его травяной вкус нравится не всем.

Чай пуэр бодрит плавно, но эффективно. Он содержит теин, улучшает работу сердца и обмен веществ. Бодрящий эффект длится от пяти до семи часов.

Цикорий напоминает кофе по вкусу, но не содержит кофеина. В его состав входит пребиотик инулин, который улучшает пищеварение. Кроме того, цикорий снижает уровень сахара в крови.

Ячменный кофе также лишен кофеина и богат клетчаткой. Он полезен для ЖКХ и обладает приятным вкусом. При этом напиток не бодрит, а, напротив, успокаивает.

Какао считается природным антидепрессантом. Этот напиток содержит мягкий стимулятор теобромин. Он повышает уровень гормона радости серотонина и снижает стресс. Но важно помнить, что в растворимом какао много сахара.

Еще одна альтернатива кофе вода с лимоном и имбирем. Она активизирует метаболизм, очищает организм и улучшает состояние кожи. Имбирь бодрит и ускоряет кровообращение.

Ранее нутрициолог рассказала о пользе зеленого чая. Этот напиток богат витаминами, минералами, антиоксидантами и катехинами. Он улучшает работу мозга.